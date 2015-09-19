مدير التأمين الصحى بالشرقية يتفقد عيادة مركز الإبراهيمية

كشفت زيارة مفاجأة للدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام التأمين الصحى بالشرقية، لعيادة مركز الإبراهيمية، وجود قصور وإهمال شديدين من نقص أدوية ومعدات طبية وأطباء، ووجود عطل فى جهاز مثبت الكهرباء "مولد الكهرباء".

وفور دخول "مدير التأمين الصحى " مقر العيادة، قام بفحص ثلاجة حفظ الدواء، واكتشف نقصا شديدا فى عدد كبير من الأنواع الهامة التى يحتاجها المرضى، و بالمرور بالأقسام، رصد تعطلا بالأجهزة الطبية، وتوقف العمل بقسمى الرمد والعلاج الطبيعى عن العمل ووجود نقص فى عدد الأطباء.

وفى نهاية الزيارة كلف الدكتور "هشام عبد الحفيظ" المدير المالى والإدارى بالعيادة بعمل بيان بحصر أعمال الصيانة المطلوبة للعيادة لعمل مناقصة لوحدات الفرع بالإضافة إلى بيان بالأجهزة المعطلة والأجهزة التى يمكن الاستغناء عنها والاستفادة بها فى وحدات أخرى ، وشدد على مديرة العيادة بإرسال بيان بمعدلات تردد العيادة وبالأقسام المتوقفة عن العمل لسرعة حل هذه المشكلة وتقديم الخدمة الطبية لأهالى مركز الإبراهيمية.



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