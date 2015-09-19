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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم على رافد الطريق الدولى بكفر الشيخ

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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم على رافد الطريق الدولى بكفر الشيخ مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم على رافد الطريق الدولى بكفر الشيخ
لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بإصابات متفرقة لتصادم سيارتى أجرة أمام بورصة الأسماك، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام والمصابين لاستقبال مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم .

تلقى الدكتور أحمد الجنزورى مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، بأنه تلقى إشارة تفيد بوقوع حادث على رافد الطريق الدولى الساحلى وهرت سيارات الإسعاف لوقع الحادث، وتبين وجود حالتى وفاة وإصابة اثنين، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصابين لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج.
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