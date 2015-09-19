سقوط 17 فتاة وراقصة يحرضن على الفسق وضبط 400 زجاجة خمر فى 4 ملاهى ليلية

ضبط رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى 15 فتاة وراقصتين يحرضن على الفسق داخل الملاهى الليلية بالجيزة.

جاء ضبط المتهمين فى حملات قادها العميد أشرف كسبة على الملاهى الليلية والمحلات العامة على مدار 48 ساعة بالاشتراك مع المقدم سيد عبد الغفار والمقدم وليد طراف.

ضبطت الحملات 5 فتيات بتهمة التحريض على الفسق من ملهى "الكنج" بفندق المنار فى المهندسين أثناء رقصهن بشكل يثير الغرائز وبعرضهن على النيابة أمرت بحبسهن 4 أيام على ذمة التحقيقات إضافة إلى ضبط راقصتين بتهمة التحريض على الفسق وعدم حمل ترخيص بمزاولة المهنة فى ملاهى أخرى.

كما نجحت الحملات فى ضبط 10 فتيات بتهمة التحريض على الفسق بملاهى غير مرخصة "موينخ ومزازيك والسنيورة" فى شارع الهرم إضافة إلى ضبط مديرين ملاهى لا يحملون تصاريح إدارة منشآت سياحية وبيع خمور بدون ترخيص حيث ضبطت القوة 400 زجاجة خمر بذات الملاهى غير المرخصة.

وضبطت القوة سيدتين بتهمة النصب عن طريق إيهام المواطنين بقراءة الحظ والقدر تحت مسمى "الودع" مقابل مبالغ متفاوتة.

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