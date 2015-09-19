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حبس منى عراقى 6 أشهر لسبها أحد المواطنين وتصويره دون علمه

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حبس منى عراقى 6 أشهر لسبها أحد المواطنين وتصويره دون علمه حبس منى عراقى 6 أشهر لسبها أحد المواطنين وتصويره دون علمه
قضت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمد لظمى، وسكرتارية عمرو عبد العزيز، بتغريم الإعلامية منى عراقى مقدمة برنامج المستخبى على قناة القاهرة والناس بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة ألف جنيه والمصاريف، ومصادرة الأجهزة المستخدمة فى الجريمة ومحو التسجيلات وتغريمها 10 آلاف جنيه.

كان إيهاب أبو العلا أحد المواطنين قد تقدم ببلاغ إلى الجهات القضائية، اتهم فيه منى عراقى بأنها صورته دون علمه أو رضاه، ووجهت له ألفاظا بذيئة واتهمته بالنصب، وأذاعت تلك المقاطع فى برنامجها "المستخبى" على قناة القاهرة والناس، واعترفت خلال الحلقة باستخدامها كاميرات سرية أثناء التصوير بما يستوجب معاقبتها بنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات.

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مصر 365