ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش وطلقات نارية فى شبين القناطر

تمكنت مباحث مركز شبين القناطر برئاسة الرائد أحمد عبد العاطى، من ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش وطلقات نارية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أحمد عبد العاطى رئيس مباحث شبين القناطر، يفيد القبض على المتهم "قدرى م" 40 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش تحمل رقم ( 14- 25550) وعدد 3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى للدفاع.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.