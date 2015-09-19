أخبار عاجلة

«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 13 متهما بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة

Google+ Print
ضبط 13 متهما بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة ضبط 13 متهما بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم السبت، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق دائرة مركز إدكو .

شارك فى الحملة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والرائد محمود هندى رئيس مباحث مركز إدكو.

وأسفرت الحملة عن ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات و 28 آخرين بحوزتهم أسلحة بيضاء، كما تم ضبط 9 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، بينهم المتهم "أحمد ش ص" هارب من مؤبد وبحوزته 24 قطعة حشيش تزن قرابة نصف كيلو، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6657 جنح إدكو، فيما تحررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 570 حكما قضائيا ما بين جناية، وحبس مستأنف، وحبس جزئى، وغرامات مستأنفة، وغرامة جزئية، ومخالفات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365