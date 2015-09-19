ضبط 13 متهما بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة

قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم السبت، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق دائرة مركز إدكو .

شارك فى الحملة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والرائد محمود هندى رئيس مباحث مركز إدكو.

وأسفرت الحملة عن ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات و 28 آخرين بحوزتهم أسلحة بيضاء، كما تم ضبط 9 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، بينهم المتهم "أحمد ش ص" هارب من مؤبد وبحوزته 24 قطعة حشيش تزن قرابة نصف كيلو، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6657 جنح إدكو، فيما تحررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 570 حكما قضائيا ما بين جناية، وحبس مستأنف، وحبس جزئى، وغرامات مستأنفة، وغرامة جزئية، ومخالفات.