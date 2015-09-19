المتحدث العسكري : تدمير 12 فتحة نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء

يواصل رجال حرس الحدود نشاطهم بكل إصرار وعزيمة فى التصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

وقال بيان للمتحدث العسكري، اليوم السبت، إن قوات حرس الحدود بالجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، تمكنت من اكتشاف وتدمير عدد (12) فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء ، وتم ضبط عربة ¼ نقل محمله بعدد (53) لفافة لنبات البانجو المخدر تزن (98) كجم بمنطقتى معدية سرابيوم ومعدية القنطرة شرق كما تم ضبط عربة ¼ نقل محملة بكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى (50) كجم عند أحد النقاط الأمنية بالمعدية رقم (6) ، كما تم تنظيم دخول عدد (3846) عربة أنواع محملة بالبضائع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة .

ونجحت عناصر حرس الحدود بالجيش الثالث الميدانى فى ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى (3,180) طن بمنطقة الزعفرانة .

وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط عدد (3) عربة محملة بـــ (48) كرتونه عٌثر بداخلهم على عدد (2400) قاروصة سجائر مسرطنة بمناطق مطروح والسلوم وسيوة وعدد (17) بندقية خرطوش وعدد (11) طلقة عيار 7,62 × 39مم وكميات كبيرة من أقراص عقار الترامادول وجوهر الحشيش المخدر وأجهزة إتصال عبر الأقمار الصناعية وبمنطقة رأس الحكمة تم ضبط عدد (126) عبوة أدوية رياضية وعدد (1325) قطعة معدنية طبية تستخدم فى عمليات العظام غير خالصة الرسوم الجمركية ، كما تم ضبط عدد (707) فرد هجرة غير شرعية جنسيات مختلفة من بينهم (677) مصرى و(21) سودانى و(7) فلسطينى و(2) ليبى.

وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية تمكنت عناصر حرس الحدود بمنطقتى رشيد و البرلس من ضبط عدد (239) فرد هجرة غير شرعية جنسيات مختلفة من بينهم (40) مصرى و(99) سودانى و(32) صومالى و(22) أثيوبى و(40) من جزر القمر و سورى و(5) أريترى وتم ضبط فرد بحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع ، كما تم ضبط عدد (2600) قاروصة سجائر مسرطنة بمنطقة العلمين.

وفى جنوب مصر تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط عدد (2) عربة ¼ نقل محملين بكمية من الأرز المدعم تزن حوالى 1.530 طن لتهريبهم عبر الحدود وضبط عدد (2) جهاز كشف عن المعادن بمنطقة الشلاتين ، وتم ضبط عربة تويوتا لاندكروزر محملة بعدد مليون و(349) ألف قرص مخدر من أنواع مختلفة و(4) خزنة قناصة و(273) طلقة قناصة و(250) طلقة خرطوش وعدد(144) قطعة ألعاب نارية بمنطقة البويطى، كما تم ضبط عدد (2) عربة تويوتا لاند كروزر بدون لوحات معدنية تٌستخدم فى أعمال التهريب.

> وتم عرض جميع وقائع الضبط على جهات الإختصاص لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها .