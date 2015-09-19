بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح مركز شرطة رشيد خلال احتفالات العيد القومى

قام الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، اليوم السبت، يرافقه اللواء العنانى حسن حمودة مساعد أول وزير الداخلية لغرب الدلتا واللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، بافتتاح مركز شرطة رشيد بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.

يأتى ذلك فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى انتصار أهالى رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807.

حضر الافتتاح المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة ومحمد الصيرة السكرتير العام، واللواء فتحى عبد الغنى السكرتير المساعد والعقيد حسن المغازى – المستشار العسكرى وإبراهيم الشيمى رئيس مدينة رشيد، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.



>