بالصور.. افتتاح المراسى النيلية برشيد احتفالا بالعيد القومى للبحيرة

افتتح منذ قليل الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، العديد من المشروعات الخدمية بالمدينة فى إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى انتصار أهالى رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807.

وقام محافظ البحيرة بافتتاح المراسى النيلية والممشى السياحى على كورنيش رشيد بمسافة 7 كم، وبتكلفة 16 مليون جنيه،وكذلك سوق الأسماك الذى يضم عدد 30 محلا و84 شادرا، بالإضافة لدورات المياه ومبنى الإدارة بتكلفة إجمالية 9 ملايين و200 ألف جنيه،بالإضافة إلى سوق الخضراوات الذى يضم 22محلا و42 شادرا، بالإضافة لدورات المياه ومبنى الإدارة بتكلفة إجمالية 7 ملايين و800 ألف جنيه.

حضر الافتتاح المهندسة نادية عبده نائب المحافظ ومحمد الصيرة السكرتير العام واللواء فتحى عبد الغنى السكرتير المساعد، والعقيد حسن المغازى المستشار العسكرى وإبراهيم الشيمى رئيس مدينة رشيد.



>