«مميش» : عبور 57 سفينة لقناة السويس بحمولات 3.4 مليون طن

صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذي لمشروع التنمية بمنطقة القناة ، بأن قناة السويس شهدت، اليوم السبت، عبور57 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 3.4 مليون طن. بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 29سفينة دون انتظار بإجمالي حمولات 2 مليون طن، ومن الجنوب عبرت 28 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات 1.4 مليون طن.

جدير بالذكر أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MARGRETHE MAERSKبحمولة 200 ألف طن قادمة من أسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا ، أما من الجنوب فكانت أكبر سفينة تعبر القناة هى سفينة الحاويات CMA CGM GEORGE FORSTER العملاقة بحمولة 180ألف طن.