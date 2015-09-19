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تأجيل محاكمة مرسي في تسريب الوثائق إلى قطر لجلسة 10 اكتوبر

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تأجيل محاكمة مرسي في تسريب الوثائق إلى قطر لجلسة 10 اكتوبر تأجيل محاكمة مرسي في تسريب الوثائق إلى قطر لجلسة 10 اكتوبر

 

مرسي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي  و10 متهمين آخرين من وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، لجلسة 10 اكتوبر ويطلب الرائد طارق محمد صبري الضابط بالأمن، واستعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص المستندات.

صدر القرار، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور المستشار محمد بركات رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.

 

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