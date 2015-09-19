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السفير المصري في توجو يلتقي رئيس مجلس النواب

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السفير المصري في توجو يلتقي رئيس مجلس النواب السفير المصري في توجو يلتقي رئيس مجلس النواب

السفير المصرى فى توجو كريم شريف

التقى السفير المصرى فى توجو كريم شريف، أمس الجمعة، برئيس مجلس النواب التوجولى داما دراماني.

وأعرب رئيس مجلس النواب التوجولى عن ترحيبه بعودة القوية والفاعلة فى الساحة الأفريقية وهو ما تبدى بوضوح خلال الفترة الماضية فى الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية/التوجولية فى مجالات عدة، كما أشار إلى تقدير الرئيس التوجولى فاورى مشاركته فى إفتتاح توسعة قناة السويس فى 6/8/2015 وما شهدته من توقيع على مذكرة تفاهم فى مجال التعاون الطبى بين البلدين يوم 5/8/2015، وأبدى تطلع الرئيس التوجولى لزيارة القاهرة ثنائيا فى المستقبل القريب.

و أكد رئيس مجلس النواب على متابعتهم لتطورات خارطة الطريق المصرية وقرب وصولها إلى مرحلتها الثالثة والأخيرة بتنظيم الإنتخابات البرلمانية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وتطلعه بعد الإنتهاء من هذه الخطوة إلى تعزيز علاقات التعاون البرلمانى بين البلدين وتبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة فى هذا الصدد.

من جانبه، أكد السفير المصرى على تطلع مصر لتعزيز علاقاتها مع كافة الدول الأفريقية ومع دول غرب أفريقيا وتوجو بصفة خاصة، كما عرض عليه الإستعدادات التى تقوم بها السفارة لإجراء الانتخابات خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر للمصريين المقيمين بتوجو، وبما يضمن كافة أشكال النزاهة والشفافية، حيث أشار رئيس مجلس النواب إلى إستعدادهم لتقديم كافة أشكال التسهيلات والمساعدات الممكنة، كما أعرب عن تمنياته بنجاح هذه الخطوة الأخيرة من خريطة الطريق.  

 

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