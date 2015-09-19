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دكتور خالد قطب يكتب: مشاكل العدسات اللاصقة

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دكتور خالد قطب يكتب: مشاكل العدسات اللاصقة دكتور خالد قطب يكتب: مشاكل العدسات اللاصقة
تعتبر العدسات اللاصقة من أهم البدائل التى يسعى لارتدائها الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الإبصار ولا يريدون ارتداء النظارة الطبية.

تحتاج العدسات اللاصقة إلى عناية فائقة من قبل المريض حتى لا تسبب فى مشاكل للعين وبالأخص فى قرنية العين، حيث إن الإهمال فى استخدامها قد يؤدى إلى حدوث قرح على قرنية العين وفى حالة إصابة القرحة بميكروب قد يتطور الأمر إلى حدوث خراج على قرنية العين وإصابة العين بعتامة دائمة على قرنية العين قد لا نستطيع علاجها إلا عن طريق إجراء جراحة لزرع قرنية جديدة.

من المشاكل أيضا المصاحبة للاستخدام المزمن للعدسات اللاصقة هى جفاف العين والحساسية وتكوين شعيرات دموية على قرنية العين.

ولذلك ننصح دائما بأهمية وجود النظارة الطبية للاستعمال داخل المنزل وترك استعمال العدسة لفترات الخروج حتى نعطى فرصة لقرنية العين أن تستعيد كما كافيا من الغذاء والأكسجين من طبقة الدموع فى فترات عدم وجود العدسة بالعين لأن هذا يقلل كثيرا من نسب الإصابة بمشاكل العدسات.

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