أخبار عاجلة

«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

رسمياً.. طرح دواء جديد لعلاج الشيزوفرينيا والاضطراب ثنائى القطب

Google+ Print
رسمياً.. طرح دواء جديد لعلاج الشيزوفرينيا والاضطراب ثنائى القطب رسمياً.. طرح دواء جديد لعلاج الشيزوفرينيا والاضطراب ثنائى القطب
صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فى السابع عشر من شهر سبتمبر الجارى، على طرح دواء جديد لعلاج الأشخاص البالغين المصابين بالشيزوفرينيا أو الاضطراب ثنائى القطب " Bipolar disorder" .

ويعرف الدواء الجديد باسم فرايلار "Vraylar "، ويحتوى عل المادة الفعالة كاريبرازين "cariprazine"، وهو يوجد فى صورة كبسولات يتناولها المريض عن طريق الفم.

وتم التأكد من فاعلية الدواء الجديد بعد خضوع 1754 شخصاً لثلاثة تجارب إكلينيكية استمرت 6 أسابيع، وثبت أنه يساهم فى الحد من أعراض الشيزوفرينيا، وكما تم التأكد من فاعليته فى علاج الاضطراب الوجدانى ثنائى القطب، وذلك من خلال إجراء 3 تجارب إكلينيكية على 1037 شخصا ً استمرت ثلاثة أسابيع، وساهم العقار فى الحد من أعراض المرض خلال التجارب الثلاثة.

ومن أبرز الأثار الجانبية للدواء التى تعرض لها مرضى الشيزوفرينيا ومرضى الاضطراب ثنائى القطب:التشنجات والحركات اللاإرادية للعضلات وعسر الهضم والقىء والشعور بالنعاس.

وتمتلك معامل فورست الأمريكية، والتى تتخذ من ولاية نيوجيرسى مقراً لها، الحق الحصرى فى تصنيع هذا الدواء .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365