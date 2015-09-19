نوم القيلولة الطويل أثناء النهار يمكن أن يزيد مخاطر الإصابة بمرض السكر

أظهرت دراسة طبية، أن الشعور بالنعاس المفرط أثناء النهار وساعات نوم القيلولة الطويلة، يمكن أن يشيران إلى أشياء كثيرة، من العمل فى وقت متأخر إلى اضطرابات النوم، ومع ذلك، فإن النعاس أثناء النهار وأخذ قيلولة طويلة قد يزيد من خطر مرض السكر النوع الثانى.

وقد قدمت نتائج الأبحاث فى الاجتماع السنوى الـ 51 للرابطة الأوروبية لدراسة مرض السكرى الذى عقد مؤخرا فى ستوكهولم فى السويد.

وأوضح الباحثون أن الحصول على قسط كاف من النوم يعد جزءا أساسيا من نمط الحياة الصحى، فضلا عن الدور الحاسم الذى يلعبه فى حماية الصحة البدنية والعقلية على حد سواء، محذرين من عدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يؤدى إلى النعاس أثناء النهار جنبا إلى جنب مع القيلولة، فى العادة من أخذ ينام قصيرة تتراوح من بضع دقائق إلى بضع ساعات.

ووفقا "لمؤسسة النوم الوطنية"، نوم القيلولة لمدة تتراوح ما بين 20 – 30 دقيقة، يمكن أن يساعد على تحسين المزاج واليقطة والأداء، ومع ذلك، فالقيلولة لمدة أطول من 10 إلى 20 دقيقة يمكن أن يؤدى إلى الجمود، والشعور بالارتباك يمنع من الاستيقاظ من النوم العميق، فضلا عن إمكانية التأثير السلبى على نوعية النوم ليلا.