بالصور.. اجتماع كوادر "النور" بدائرة المنتزه لبحث تطورات المرحلة المقبلة

اجتمع كوادر حزب النور بالإسكندرية بدائرة المنتزه أول، بقيادة المهندس وليد سنجر وكيل الدائرة ومحمد على أمين الشياخات ومسئولى اللجان بالدائرة، لبحث ومتابعة سير العمل والوقوف على المستجدات السياسية على الساحة خلال الفترة المقبلة.

وناقش الاجتماع اقتراحات لجنة الشباب بالدائرة وبحث المرحلة المقبلة فى الانتخابات البرلمانية ومناقشة مشاكل الدائرة مع كوادر الحزب وطرق حلها بأسهل الطرق خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن حزب النور يدخل منافسة قوية فى دائرة المنتزة أول وينافس أعضاء الحزب الوطنى المنحل أصحاب الدائرة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ويدفع بأمين الحزب بالإسكندرية عبدالله بدران والشيخ عبدالحليم محروس على مقعد الفردى.



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