غدا نظر طعن مرشح محتمل بالقليوبية على استبعاده

تنظر محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية صباح غد الأحد، الدعوى القضائية المقامة من المرشح أسامة درويش والتى أقامها للطعن على قرار استبعاده من كشوف المرشحين بالدائرة الرابعة بطوخ، بسبب تأخره فى تقديم الكشف الطبى الثانى محملا وزارة الصحة مسئولية التأخير فى إجراءات الكشف الطبى وتعنت مسئولى القومسيون الطبى معه وتسليمه نتيجة الكشف الطبى بعد انتهاء موعد التقدم للترشيح .

وقال المرشح أسامة درويش إن اللجنة المشرفة على الانتخابات بالقليوبية رفضت استلام الكشف الطبى الخاص به فى الساعة الرابعة، رغم أن العمل باللجنة من المفترض أن يستمر للساعة الخامسة مساءً، وعلى الرغم أنه أجرى كشفا طبيا سابقا وأن التأخير لسبب يتعلق بوزارة الصحة وليس لسبب يتعلق به.

وقال درويش إنه أقام دعوى بالشق العاجل حملت رقم 17487 لسنة 16 ق أشار فى حيثياتها إلى أنه تقدم بأوراق ترشيحه كاملة فى يوم 1 سبتمبر الماضى، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن إعادة تجديد الكشف الطبى.