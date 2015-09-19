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حفل زفاف جماعى لـ40 عريسا وعروسة بالبحر الأحمر

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أقامت محافظة البحر الأحمر مساء أمس الجمعة، حفل زفاف جماعى ضم 40 عروسا وعريسا من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، وسط فرحة غامرة وحشد جماهيرى كبير يتقدمه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء عادل تونسى مدير أمن البحر الأحمر، وبعض المسئولين التنفيذين بالمحافظة .

جاء ذلك فى بيان رسمى للمحافظة منذ قليل، ومن جانبه قدم المحافظ التهنئة للزفاف لجميع العرائس والعرسان متمنيا لهم الاستمرار فى الحياة الأسرية بالود والحب والاستقرار .

وأفادت مدير التضامن الاجتماعى بأن هذا الحفل يأتى فى إطار اهتمام المحافظة بالشباب لا سيما الأولى بالرعاية والأيتام، مؤكدة أن مثل هذه الاحتفالات تساهم فى تسهيل أوضاع الشباب المقبلين على الزواج .

يذكر أن هذا الحفل يقام على أرض البحر الأحمر للعام الثانى على التوالى، حيث شهدت المحافظة فى العام الماضى زفاف 16 عروسا وعريسا من الأيتام .

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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