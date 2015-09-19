أخبار عاجلة

«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مرشح ببنى سويف: لجنة الانتخابات أعطتنى رمز أبوسمبل "ومعرفش شكله إيه"

Google+ Print
مرشح ببنى سويف: لجنة الانتخابات أعطتنى رمز أبوسمبل "ومعرفش شكله إيه" مرشح ببنى سويف: لجنة الانتخابات أعطتنى رمز أبوسمبل "ومعرفش شكله إيه"
أكد عبدالرحمن أحمد عبدالغنى، وشهرته هانى الخضرى، أن لجنة الانتخابات ببنى سويف أعطته "آثار أبو سمبل" رمزا انتخابيا دون أن تعطيه شكل الرمز الانتخابى، حتى يتثنى له إعلام الناس بشكل الرمز.

وقال الخضرى لـ"اليوم السابع" إنه ترشح فى الدائرة الأولى مركز وبندر بنى سويف عن حزب السلام الديمقراطى وأعطتهم اللجنة رمزين الأول السيارة وهو ما حصل عليه مرشح آخر عن الحزب، والرمز الثانى هو آثار أبو سمبل، مضيفا "لجنة الانتخابات أعطتنى رمز محدش عارف شكله إيه".

وطالب الخضرى اللجنة العليا للانتخابات بتوضيح شكل الرمز أسوة بالمرشحين الآخرين أو تغييره إلى رمز معروف للجميع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365