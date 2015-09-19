مرشح ببنى سويف: لجنة الانتخابات أعطتنى رمز أبوسمبل "ومعرفش شكله إيه"

أكد عبدالرحمن أحمد عبدالغنى، وشهرته هانى الخضرى، أن لجنة الانتخابات ببنى سويف أعطته "آثار أبو سمبل" رمزا انتخابيا دون أن تعطيه شكل الرمز الانتخابى، حتى يتثنى له إعلام الناس بشكل الرمز.

وقال الخضرى لـ"اليوم السابع" إنه ترشح فى الدائرة الأولى مركز وبندر بنى سويف عن حزب السلام الديمقراطى وأعطتهم اللجنة رمزين الأول السيارة وهو ما حصل عليه مرشح آخر عن الحزب، والرمز الثانى هو آثار أبو سمبل، مضيفا "لجنة الانتخابات أعطتنى رمز محدش عارف شكله إيه".

وطالب الخضرى اللجنة العليا للانتخابات بتوضيح شكل الرمز أسوة بالمرشحين الآخرين أو تغييره إلى رمز معروف للجميع.

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