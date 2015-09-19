محافظ الدقهلية يشكل لجنة لتجميع جلود الأضاحى لتوزيع عائدها لمرضى فيروس سى

أصدر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، القرار رقم 543 لسنة 2015، لتكوين وتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لمتابعة وتجميع جلود الأضاحى فى العيد المتبرع بها، لبيعها وتوزيع عائدها على مرضى فيروس سى من أبناء محافظة الدقهلية بالتنسيق مع مديريتى الأوقاف والصحة.

ومن جانبه أمر المحاسب أحمد يوسف الحنفى رئيس مركز ومدينة المطرية بتشكيل لجنة على غرار لجنة المحافظة، لتبدأ عملها بداية من يوم وقفة عيد الأضحى المبارك وتخصيص سيارة تابعة لمجلس المدينة مجهزة بميكرفون لتجميع جلود الأضاحى للمواطنين وتسليمها إيصال استلام جلود الأضاحى على أن يتم تجميع هذه الجلود وتوريدها إلى أقرب مركز تجميع جلود وبيعها بمزاد، لتحقيق أعلى عائد لصالح مرضى فيروس سى على مستوى المحافظة.