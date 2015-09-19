أسماء مرشحى 8 أحزاب سياسية بدمياط

يتنافس مرشحو 8 أحزاب سياسية فى الانتخابات البرلمانية القادمة فى 3 دوائر انتخابية بدمياط على المقاعد الفردية وهم عن حزب الحركة الوطنية المهندس محمد بحيرى والدكتور محمود المتبولى عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط.

وعن حزب مصر بلدى الدكتور على أبو الحما يل أيمن الحزب بدمياط مرشحا عن الجائرة الثانية مركز كفر سعد ومحمد السعيد الأسود عن الدائرة الثالثة الزرقا وفارسكور.

وعن حزب الوفد طار ق خضر فى الدائرة الثالثة مركزى الزرقا وفارسكور ومحمد العوضى عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط والسيد بهجات أمين الحزب بدمياط عن الدائرة الثانية كفر سعد، وعن حزب مستقبل وطن تقدم محمد سامى سليمان مرشحا عن الدائرة الأولى ومحمد الحصى عن الدائرة الثانية ومحمد قابيل البنا نائب الحزب الوطنى المنحل عام 2010 عن الدائرة الثالثة، وعن حزب المؤتمر الذى اكتفى بتقديم أوراق رفقى الصوالحى عن الدائرة الثالثة فارسكور والزرقا.

وعن تيار الاستقلال إيهاب السيد عن الدائرة الأولى والمهندس سعد صقر عن الدائرة الثالثة وحنان أبو الغيط عن الدائرة الثانية، وعن حزب المصريين الأحرار عمران مجاهد الدائرة الثالثة والدكتور محمد عبد الله عن الدائرة الأولى وأنور حجازية عن الدائرة الثالثة.

وعن حزب النور تقدم 5 مرشحين على الدوائر الثلاث وهم النائب السابق ورئيس اللجنة الاقتصادية محاسب طارق الدسوقى أمين الحزب بدمياط والشيخ عبده العوادلى عن الدائرة الأولى، والنائب السابق ناصر شاكر عن الدائرة الثانية والنائب السابق طه الخولى والدكتور عبد الرحمن البكرى عن الدائرة الثالثة.



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