أخبار عاجلة

«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أسماء مرشحى 8 أحزاب سياسية بدمياط

Google+ Print
أسماء مرشحى 8 أحزاب سياسية بدمياط أسماء مرشحى 8 أحزاب سياسية بدمياط
يتنافس مرشحو 8 أحزاب سياسية فى الانتخابات البرلمانية القادمة فى 3 دوائر انتخابية بدمياط على المقاعد الفردية وهم عن حزب الحركة الوطنية المهندس محمد بحيرى والدكتور محمود المتبولى عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط.

وعن حزب بلدى الدكتور على أبو الحما يل أيمن الحزب بدمياط مرشحا عن الجائرة الثانية مركز كفر سعد ومحمد السعيد الأسود عن الدائرة الثالثة الزرقا وفارسكور.

وعن حزب الوفد طار ق خضر فى الدائرة الثالثة مركزى الزرقا وفارسكور ومحمد العوضى عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط والسيد بهجات أمين الحزب بدمياط عن الدائرة الثانية كفر سعد، وعن حزب مستقبل وطن تقدم محمد سامى سليمان مرشحا عن الدائرة الأولى ومحمد الحصى عن الدائرة الثانية ومحمد قابيل البنا نائب الحزب الوطنى المنحل عام 2010 عن الدائرة الثالثة، وعن حزب المؤتمر الذى اكتفى بتقديم أوراق رفقى الصوالحى عن الدائرة الثالثة فارسكور والزرقا.

وعن تيار الاستقلال إيهاب السيد عن الدائرة الأولى والمهندس سعد صقر عن الدائرة الثالثة وحنان أبو الغيط عن الدائرة الثانية، وعن حزب المصريين الأحرار عمران مجاهد الدائرة الثالثة والدكتور محمد عبد الله عن الدائرة الأولى وأنور حجازية عن الدائرة الثالثة.

وعن حزب النور تقدم 5 مرشحين على الدوائر الثلاث وهم النائب السابق ورئيس اللجنة الاقتصادية محاسب طارق الدسوقى أمين الحزب بدمياط والشيخ عبده العوادلى عن الدائرة الأولى، والنائب السابق ناصر شاكر عن الدائرة الثانية والنائب السابق طه الخولى والدكتور عبد الرحمن البكرى عن الدائرة الثالثة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا