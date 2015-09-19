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بالصور.. بدء احتفالات البحيرة بعيدها القومى فى مدينة رشيد

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احتفلت اليوم محافظة البحيرة بعيدها القومى، والذى يوافق ذكرى انتصار أهالى رشيد على حملة فريزر الإنجليزية1807.

وأوقد اليوم الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة شعلة النصر بمدينة رشيد، إيذانا ببدء الاحتفال، كما استعرض طابور العرض الذى اشتمل على الموسيقى العسكرية وحملة الأعلام من براعم وأشبال مراكز الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والكشافة بالمدارس وعروض للخيل والحناطير وصناعة الفخار والجريد التى تشتهر بها مدينة رشيد، إضافة لسيارات الزهور من جميع مراكز المحافظة وفقرات لرياضة الكارتيه والكونغ فو واستعراضات لفرقة البحيرة للفنون الشعبية.

وأكد محافظ البحيرة أن الاحتفالية تجسد شجاعة وبطولات الشعب المصرى متمثلا فى أهالى رشيد الذين بذلوا الغالى والنفيس فى الزود عن مدينتهم ودحر أطماع العدوان الأجنبى.

وأضاف محمد سلطان، أن هناك جهودا كبيرة تبذل للنهوض بمدينة رشيد وضخ استثمارات جديدة لاستكمال التطوير بها وجعلها متحفا مفتوحا لتتبوأ مكانتها اللائقة على الخريطة السياحية العالمية.

حضر مراسم الاحتفال المهندسة نادية عبدة نائب محافظ البحيرة ومحمد الصيرة السكرتير العام واللواء فتحى عبد الغنى السكرتير المساعد والعقيد حسن المغازى والمستشار العسكرى وإبراهيم الشيمى رئيس مدينة رشيد إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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