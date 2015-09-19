مميش: عبور 57 سفينة لقناة السويس منها 28 بالقناة الجديدة

أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة القناة، أن قناة السويس اليوم السبت، شهدت عبور57 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات 3.4 مليون طن. حيث بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 29سفينة دون انتظار بإجمالى حمولات 2 مليون طن، ومن الجنوب عبرت 28 سفينة بالمجرى الملاحى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.4 مليون طن.

وكشفت تقارير ملاحية أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MARGRETHE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من أسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا، أما من الجنوب فكانت أكبر سفينة تعبر القناة هى سفينة الحاويات CMA CGM GEORGE FORSTER العملاقة بحمولة 180ألف طن.