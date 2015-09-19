أخبار عاجلة

«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مميش: عبور 57 سفينة لقناة السويس منها 28 بالقناة الجديدة

Google+ Print
مميش: عبور 57 سفينة لقناة السويس منها 28 بالقناة الجديدة مميش: عبور 57 سفينة لقناة السويس منها 28 بالقناة الجديدة
أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة القناة، أن قناة السويس اليوم السبت، شهدت عبور57 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات 3.4 مليون طن. حيث بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 29سفينة دون انتظار بإجمالى حمولات 2 مليون طن، ومن الجنوب عبرت 28 سفينة بالمجرى الملاحى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.4 مليون طن.

وكشفت تقارير ملاحية أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MARGRETHE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من أسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا، أما من الجنوب فكانت أكبر سفينة تعبر القناة هى سفينة الحاويات CMA CGM GEORGE FORSTER العملاقة بحمولة 180ألف طن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365