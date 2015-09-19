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بين سلوفينا وكرواتيا وتركيا.. السوريون.. مهاجرون بلا أنصار

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استمرارا لمتابعة أزمة اللاجئين السوريين فى أوروبا التى لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة، يرصد "اليوم السابع" فى مجموعة من الصور استمرار اعتصام آلاف المهاجرين السوريين على الحدود بين سلوفينيا وكرواتيا بعد أن وضعت الشرطة السلوفينية عوائق أمنية تحد من التدفق المتزايد لهم وسط معاناة اللاجئين ظروفا سيئة للغاية فى العراء، ولم تشفع براءة الأطفال لتكون تذكرة لعبورهم.

طفل ممسكا بالسياج الذى وضعته الشرطة السلوفينية أمام المهاجرين -اليوم السابع -9 -2015
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طفل ممسكا بالسياج الذى وضعته الشرطة السلوفينية أمام المهاجرين

وعلى الجانب الآخر يخيم مئات السوريين على الطريق السريع لمدة تزيد عن ثلاثة أيام قرب مدينة أدرنة التركية على الحدود مع اليونان حيث تنتشر قوات من الشرطة التركية تحظر عبور المهاجرين الحدود البرية لليونان.

وحسبما ذكرت وكالات الأنباء العالمية فقد تنوعت أساليب المهاجرين، من أجل أن تسمح لهم الشرطة التركية عبور الحدود من عزف الكمان ووضع الأطفال أمام القوات الأمنية ولكن دون جدوى.

الشرطة السلوفينية تسمح بعبور جزء من المهاجرين الذين تنطبق عليهم شروط طلب اللجوء -اليوم السابع -9 -2015
>

الشرطة السلوفينية تسمح بعبور جزء من المهاجرين الذين تنطبق عليهم شروط طلب اللجوء

اللاجئون ينامون فى العراء على الحدود بين سلوفينيا وكرواتيا -اليوم السابع -9 -2015
>

اللاجئون ينامون فى العراء على الحدود بين سلوفينيا وكرواتيا

المهاجرون فى انتظار فك العوائق الأمنية -اليوم السابع -9 -2015
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المهاجرون فى انتظار فك العوائق الأمنية

الأطفال فى حالة يرثى لها -اليوم السابع -9 -2015
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الأطفال فى حالة يرثى لها

تزاحم للمهاجرين على السياج الحدودى فى محاولة للعبور -اليوم السابع -9 -2015
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تزاحم للمهاجرين على السياج الحدودى فى محاولة للعبور

أحد الأطفال يجلس أمام قوات الأمن فى أدرنة التركية -اليوم السابع -9 -2015
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أحد الأطفال يجلس أمام قوات الأمن فى أدرنة التركية

أحد الأشخاص يرفع ابنه عاليا فى محاولة للضغط على قوات الشرطة -اليوم السابع -9 -2015
>

أحد الأشخاص يرفع ابنه عاليا فى محاولة للضغط على قوات الشرطة

صرخات المهاجرين فى وجه الشرطة -اليوم السابع -9 -2015
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صرخات المهاجرين فى وجه الشرطة

أحد الأشخاص يقوم بعزف الكمان أمام قوات الشرطة -اليوم السابع -9 -2015
>

أحد الأشخاص يقوم بعزف الكمان أمام قوات الشرطة

طفل يبكى محاولا فك السياج الأمنى -اليوم السابع -9 -2015
>

طفل يبكى محاولا فك السياج الأمنى

المهاجرون يرابطون على الطريق السريع قرب أدرنة الحدودية بين تركيا واليونان -اليوم السابع -9 -2015
>

المهاجرون يرابطون على الطريق السريع قرب أدرنة الحدودية بين تركيا واليونان


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