الصحة السعودية: وفاة 4 حالات وتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية وفاة أربع حالات وتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية بينما شفيت حالتان.

وقالت فى بيان اليوم أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بجدة وتوفيت أربع حالات بالرياض والمدينة ليرتفع عدد الإصابات إلى 1244 والوفيات إلى 532 منذ ظهور المرض بالمملكة فى يونيو 2012.

وأضافت أن حالتين قد تماثلتا للشفاء بالرياض والمدينة، ليرتفع عدد الحالات التى شفيت إلى 668، بينما تبقى 41 حالة تحت العلاج بالإضافة إلى 7 حالات معزولة منزليا.

>