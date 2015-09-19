مقتل 38 شخصا جراء قصف طيران النظام على مدينة " تدمر "وسط سوريا

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان - اليوم السبت - مقتل 26 مدنيا و12 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابى فى قصف جوى لطيران النظام السورى استهدف مدينة " تدمر " وسط البلاد.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى عن المرصد قوله " إن القوات الحكومية بدأت باستخدام أنواع جديدة من الأسلحة الجوية والبرية فى قصف مناطق المعارضة وتنظيم داعش" ، مضيفا أن غارات طيران النظام على تدمر جاءت بعد غارات مماثلة على الرقة معقل التنظيم فى شرق سورية، راح ضحيتها العديد من المدنيين.

وكان المرصد أعلن - أمس - عن شن طائرات النظام السورى 25 غارة على الأقل على مدينة تدمر التى يسيطر عليها تنظيم داعش فى ثانى قصف مكثف لأراض يسيطر عليها التنظيم المتشدد خلال يومين.

>وأضاف أن القصف يأتى بعد يوم من قصف مكثف قامت به مقاتلات سورية لمدينة الرقة معقل الدولة الإسلامية فى الشمال.

ووصف المرصد القصف بأنه الأعنف منذ بسط داعش سيطرته على المدينة ، مشيرا إلى أن قوات النظام تحاصر بعض المناطق داخل المدينة.

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