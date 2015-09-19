أخبار عاجلة

«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

آخر تغريدات نجل حاكم دبى الراحل.. أبرزها: "اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بـخشيتك"

Google+ Print
آخر تغريدات نجل حاكم دبى الراحل.. أبرزها: "اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بـخشيتك" آخر تغريدات نجل حاكم دبى الراحل.. أبرزها: "اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بـخشيتك"
يرصد "اليوم السابع" آخر ما كتبه الراحل الشيخ راشد محمد بن راشد آل مكتوم، على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وهما تغريدتان بتاريخ 17 سبتمبر.

وكتب فى التغريدة الأولى: "اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بـخشيتك ونعماً تدوم بفضلك وأرواحاً تهوىَ طاعتك ولساناً لا يمل من ذكرك".

أما التغريدة الثانية كتب فيها: "اللهم احفظ جنودنا وسدد رميهم"، فى إطار دعمه لجنود الإمارات البواسل.

وفى يوم الأربعاء الماضى نشر الراحل صورة لعلم الإمارات، وكتب عليه: "سيبقى شامخاً بإذن الله يرفرف فى صدورنا ويخفق فى قلوبنا نفديه بأرواحنا ودماءنا رمز عزنا وفخرنا".

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365