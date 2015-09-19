آخر تغريدات نجل حاكم دبى الراحل.. أبرزها: "اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بـخشيتك"

يرصد "اليوم السابع" آخر ما كتبه الراحل الشيخ راشد محمد بن راشد آل مكتوم، على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وهما تغريدتان بتاريخ 17 سبتمبر.

وكتب فى التغريدة الأولى: "اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بـخشيتك ونعماً تدوم بفضلك وأرواحاً تهوىَ طاعتك ولساناً لا يمل من ذكرك".

أما التغريدة الثانية كتب فيها: "اللهم احفظ جنودنا وسدد رميهم"، فى إطار دعمه لجنود الإمارات البواسل.

وفى يوم الأربعاء الماضى نشر الراحل صورة لعلم الإمارات، وكتب عليه: "سيبقى شامخاً بإذن الله يرفرف فى صدورنا ويخفق فى قلوبنا نفديه بأرواحنا ودماءنا رمز عزنا وفخرنا".



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