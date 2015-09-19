أخبار عاجلة

«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"الفريق حفتر" القائد العام للجيش الليبى يأمر ببدء عملية الحسم فى بنغازى

Google+ Print
"الفريق حفتر" القائد العام للجيش الليبى يأمر ببدء عملية الحسم فى بنغازى "الفريق حفتر" القائد العام للجيش الليبى يأمر ببدء عملية الحسم فى بنغازى
أصدر الفريق اول "خليفة بالقاسم حفتر"القائد العام للجيش الليبي في المعترف بها دوليا اوامره لقادة المحاور بمدينة بنغازي ببدء عملية حسم المعركة ضد الجماعات الارهابية المتطرفة في المدينة.

جاء ذلك في اجتماع عقده " حفتر" فجر اليوم السبت مع كافة قادة المحاور بمدينة بنغازي ، حسبما ذكرت مصادر عسكرية لبوابة افريقيا الاخبارية .

وقالت المصادر، التي لم يتم تسميتها، ان الفريق حفتر اجتمع ايضا مع العقيد "ونيس بو خمادة " وآمر قاعدة بنينا الجوية العقيد " محمد منفور" وذلك للبدء في عملية الحسم بمدينة بنغازي ضد المليشيات الإرهابية و تنظيم داعش الإرهابي.

يشار الى ان ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمني وتتنازع على ادارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي.

وتتخذ الحكومة المؤقتة ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟

بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟