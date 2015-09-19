"الفريق حفتر" القائد العام للجيش الليبى يأمر ببدء عملية الحسم فى بنغازى

أصدر الفريق اول "خليفة بالقاسم حفتر"القائد العام للجيش الليبي في الحكومة المعترف بها دوليا اوامره لقادة المحاور بمدينة بنغازي ببدء عملية حسم المعركة ضد الجماعات الارهابية المتطرفة في المدينة.

جاء ذلك في اجتماع عقده " حفتر" فجر اليوم السبت مع كافة قادة المحاور بمدينة بنغازي ، حسبما ذكرت مصادر عسكرية لبوابة افريقيا الاخبارية .

وقالت المصادر، التي لم يتم تسميتها، ان الفريق حفتر اجتمع ايضا مع العقيد "ونيس بو خمادة " وآمر قاعدة بنينا الجوية العقيد " محمد منفور" وذلك للبدء في عملية الحسم بمدينة بنغازي ضد المليشيات الإرهابية و تنظيم داعش الإرهابي.

يشار الى ان ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمني وتتنازع على ادارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي.

وتتخذ الحكومة المؤقتة ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.

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