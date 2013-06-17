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"العريان" يطلب إلغاء شرط شهادة محو الأمية لمرشحي مجالس إدارة الشركات العامة

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"العريان" يطلب إلغاء شرط شهادة محو الأمية لمرشحي مجالس إدارة الشركات العامة "العريان" يطلب إلغاء شرط شهادة محو الأمية لمرشحي مجالس إدارة الشركات العامة
"الشهابي" يعترض: دعوة لنشر الأمية رغم الاستحقاق الدستوري

كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد حمدي منذ 7 دقائق

طالب القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان بإلغاء المادة التي تشترط أن يكون العضو العامل المتقدم لانتخابات مجالس إدارة الشركات العامة حاصلا على شهادة محو الأمية على الأقل.

وقال العريان، في الجلسة العامة لمجس الشورى خلال مناقشة القانون رقم 73 لسنة 1973، بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام، إن هناك عمال أميين يفهمون أكثر من حاملي الشهادات، والعضو تُتلى عليه التقارير ويستمع إليها ولا يحتاج للقراءة والكتابة.

وكانت عدلت الشرط الخاص بشهادة محو الأمية، بدلا من الحصول عليها من اتحاد العمال إلى الهيئة المصرية لتعليم الكبار، للقضاء على المحسوبية، وهو ما اعترض عليه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وقال إنها دعوة للأمية، وإن الدستور أكد إلغاء محو الأمية، وهذا استحقاق دستوري.

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