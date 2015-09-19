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جوارديولا: لا أتفق مع بيكنباور فيما قاله عن فيدال

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جوارديولا: لا أتفق مع بيكنباور فيما قاله عن فيدال جوارديولا: لا أتفق مع بيكنباور فيما قاله عن فيدال

دافع جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ عن لاعبه أرتورو فيدال بعد انتقاد نجم الفريق السابق فرانز بيكنباور للأخير.

وانضم فيدال إلى النادي البافاري مطلع الموسم الحالي من يوفنتوس الإيطالي بعد فوزه بكوبا أمريكا مع منتخب بلاده.

وقال بيكنباور عن الدولي التشيلي:"هذا ليس ما توقعناه منه، يستطيع اللعب أفضل من ذلك".

وأضاف "قد تمرر سيئا وتفقد بعض الكرات المشتركة، لكن عليك أن تقدم كل ما لديك".

ورد من جانبه جوارديولا على تصريحات بيكنباور بالقول خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة دارمشتاد السبت في الدوري:"لا أتفق مع السيد بيكنباور، أنا راض عن فيدال، سيكون لاعبا مهما هذا الموسم".

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