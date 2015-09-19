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ميلان: لا نستحق أكثر من 3 نقاط وفقا لما قدمناه

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ميلان: لا نستحق أكثر من 3 نقاط وفقا لما قدمناه ميلان: لا نستحق أكثر من 3 نقاط وفقا لما قدمناه

أكد سينيسا ميهايلوفيتش مدرب ميلان أن فريقه لا يستحق سوى النقاط الثلاث التي حصل عليها من مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الإيطالي.

ويرى الصربي أن فريقه في حاجة إلى التحسن وأنه لم يقدم أداء جيدا ضد فيورنتينا وإمبولي وإنتر ميلان.

وخسر الروسونيري من الأول ثم هزم الثاني قبل أن يخسر الدربي بهدف دون مقابل أمام الأخير.

ويستعد ميلان لمواجهة باليرمو السبت في الجولة الرابعة من الكالتشيو.

وقال ميهايلوفيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"أمام فيورنتينا استحقينا الخسارة، ضد إمبولي لم نكن نستحق الفوز، وفي الدربي لم نظهر بمستوى جيد".

وأضاف "ربما كنا تعادلنا مع إمبولي وإنتر، لكن وقتها رصيدنا سيكون نقطتين فقط".

وأتم "الجميع توقع منا أفضل من هذا في الشهر الأول، لكن في الوقت الحاضر نستحق النقاط التي نمتلكها".

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فيديو اليوم السابع