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مورينيو عن أزار: هل يعني عدم تسجيل روني للأهداف أنه ليس لاعبا استثنائيا؟

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مورينيو عن أزار: هل يعني عدم تسجيل روني للأهداف أنه ليس لاعبا استثنائيا؟ مورينيو عن أزار: هل يعني عدم تسجيل روني للأهداف أنه ليس لاعبا استثنائيا؟

دافع جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي عن لاعبه إدين أزار عقب البداية المتواضعة للأخير الموسم الحالي.

وفشل صاحب جائزة أفضل لاعب في إنجلترا الموسم الماضي في تسجيل أي هدف حتى الآن الموسم الحالي وأضاع ركلة جزاء في مباراة فريقه الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد مكابي.

وأصر مورينيو على أن الدولي البلجيكي سيستعيد مستواه سريعا وسيظل اللاعب الأفضل في إنجلترا.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي عشية مواجهته السبت ضد أرسنال في الدوري:"هو اللاعب الأفضل في إنجلترا. ليس معنى أن واين روني لم يسجل أهدافا لثلاثة أسابيع أنه ليس لاعبا رائعا. أزار هو أفضل لاعب في هذا البلد".

وأضاف "الأمر لا يتعلق بأداء سيء أو ركلة جزاء ضائعة، أو عدم تسجيل الأهداف لثلاثة أو أربعة أسابيع".

وأردف "هو الأفضل. سيكون الأفضل مجددا. لا أعلم غدا أم الأسبوع المقبل لكن يوما ما سيكون رجل المباراة".

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