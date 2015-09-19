تشكيل تشيلسي وأرسنال - جيرو وتيري احتياطيان.. والضيوف يهاجمون بوالكوت

شهدت التشكيلة الأساسية لمواجهة تشيلسي وأرسنال السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي خروج مهاجم المدفعجية أوليفييه جيرو وقائد البلوز جون تيري.

ودفع أرسين فينجر مدرب أرسنال بالمهاجم ثيو والكوت منذ البداية فيما قرر جوزيه مورينيو الاعتماد على كورت زوما إلى جانب جاري كاهيل في محور دفاع صاحب الأرض.

وتقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج، وهي الثانية بينهما هذا الموسم بعد حصد أرسنال لكأس الدرع الخيرية بهدف دون رد سجله أليكس شامبرلين على حساب تشيلسي.

وسيبدأ مورينيو المباراة بتشكيلة مكونة من: بيجوفيتش - إيفانوفيتش - كاهيل - زوما - أزبيليكويتا - ماتيتش - فابريجاس - أزار - أوسكار - بيدرو - دييجو كوستا.

بينما سيدخل فينجر بتشيك - كوسييلني - بيليرين - باوليستا - مونريال - كوكولين - كازورلا - سانشيز - أوزيل - رامسي - والكوت.