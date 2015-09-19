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محمد بن زايد ينعي المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد ال مكتوم

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محمد بن زايد ينعي المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد ال مكتوم محمد بن زايد ينعي المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد ال مكتوم

  بسم الله الرحمن الرحيم 

يا ايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى.  صدق الله العظيم.


> بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة  المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد ال مكتوم الذى انتقل الى جوار ربه اليوم .

ويتقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بخالص التعازى والمواساة الى  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة  رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى رعاه الله  والى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولى عهد دبى والى اسرة ال مكتوم الكرام ، داعيا الله العلى القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته  ورضوانه  وان يسكنه  فسيح جناته ويلهم ال مكتوم الكرام  الصبر والسلون .
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