حاكم ام القيوين ينعى الشيخ راشد بن محمد بن راشد ال مكتوم

بسم الله الرحمن الرحيم..

> يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.

> صدق الله العظيم..



> بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له الشيخ راشد بن محمد بن راشد ال مكتوم الذي انتقل الى جوار ربه اليوم اثر نوبة قلبية .



> ويتقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا بأحر التعازي والمواساة الى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .. والى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والى اسرة ال مكتوم الكرام داعيا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان .

> انا لله وانا الية راجعون..

وقد تقرر اعلان الحداد الرسمي فى امارة ام القيوين وتنكيس الاعلام على الدوائر والمؤسسات المحلية بالامارة لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم السبت .

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