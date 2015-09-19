ديوان حاكم رأس الخيمة ينعي المرحوم الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم

ينعي ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم راس الخيمة المغفور له الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل الى جوار ربه صباح اليوم.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم راس الخيمة الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى أسرة آل مكتوم الكرام بصادق العزاء والمواساة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.إنَّا لله وإنا إليه راجعون.

ويعلن الحداد في إمارة رأس الخيمة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم السبت وتنكس الأعلام على الدوائر والمؤسسات الحكومية في الفجيرة.

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