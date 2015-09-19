أخبار عاجلة

«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

ديوان حاكم رأس الخيمة ينعي المرحوم الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم

Google+ Print
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعي المرحوم الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم ديوان حاكم رأس الخيمة ينعي المرحوم الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم

ينعي ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم راس الخيمة المغفور له الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل الى جوار ربه صباح اليوم.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم راس الخيمة الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى أسرة آل مكتوم الكرام بصادق العزاء والمواساة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.إنَّا لله وإنا إليه راجعون.

ويعلن الحداد في إمارة رأس الخيمة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم السبت وتنكس الأعلام على الدوائر والمؤسسات الحكومية في الفجيرة.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية