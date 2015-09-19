رئيس الدولة يأمر باعلان الحداد الرسمي 3 أيام وتنكيس الاعلام

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام وتنكيس الاعلام على الدوائر والمؤسسات الحكومية على المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل الى جوار ربه صباح اليوم ..تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته.

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