6 أبريل: حركة المحافظين الجديدة "مناورة" سياسية لإلهاء القوي المشاركة في 30 يونيو

كتب : سارة محمد منذ 3 دقائق

أكد شباب حركة 6 أبريل رفضها لحركة المحافظين الجديدة، التي تستكمل تمكين جماعة الإخوان وتؤكد رغبتهم في السيطرة على مفاصل الدولة، بحسب وصفهم.

وقال خالد المصري مدير المكتب الإعلامي للحركة، في تصريحات صحفية، إن حركة المحافظين الجديدة التي أتت بمحافظين من الإخوان والمؤيدين لهم، وعدد من العسكريين، تعتبر مناورة سياسية جديدة من الرئاسة لإلهاء القوى السياسية عن تنظيم جهودها لفاعليات يوم 30 يونيو، المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.

كما أكد المصري، أن ما يفعله مرسي الآن ليس له أي قيمة، ويدل على خوفه من تنامي الرفض الشعبي لنظام حكمه، ورغبته في تشتيت المعارضة في قضايا فرعية، مؤكدا أن مرسي يريد بحركة المحافظين دفع القوى السياسية للدخول في صراع ضد الحكومة حول الأسماء الجديدة، وإبعادها عن المطلب الرئيسي ليوم 30 يونيو بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.