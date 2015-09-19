مستشار أمني في عهد «مرسي» : استقلت بعد أن أدركت أنه لا أمل

اكد اللواء عماد حسين مستشار الأمن المجتمعي في عهد الرئيس المعزول “محمد مرسي” أن مفهوم الأمن المجتمعي هو متعارف عليه في عدد من الدول مثل أنجلترا و أمريكا ويعني نوع بين الشراكة بين جميع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية و طوائف المجتمع تكليفاً أو تطوعاً لمواجهة مسببات الجريمة والعمل على الوقاية منها.

وأضاف الشاهد في “التخابر مع قطر” بأن وبناء على ما سبق فإن مهمته كانت إبداء الرأي في كل ما يتصل بإستراتيجيات الأمن المجتمعي بمنظومة الضبط الوقائي كل ما يتصل بأداء المؤسسة الأمنية في المجتمع و إبداء الرأي في مواجهة الأزمات و مشاركة المجتمع ككل

متابعاً بأنه لم لكلف بشئ محدد ولكن بموجب المهمة كان يقوم ببعض الدراسات وخاصة ان الحالة الأمنية و الأزمات في المجتمع كانت تتزايد كل يوم ، ليشدد بأنه لم تنشأ أي ردود أفعال قادرة على التعامل مع تلك الدراسات ضارباً أمثلة لتلك الدراسات ومنها دراسات عن “تطوير العمل في المؤسسات الأمنية ” و “إدارة الأزمات على المستوى القومي” ومشروع عن “أطفال الشوارع ” و غيرها ليستخدم تعبير “لم يكن اي ردود عليها”.

وكان الشاهد قد إستهل شهادته بالإشارة الى انه انه أُُختير ضمن الفريق الرئاسى للمعزول وكان يتولى منصب مستشار الرئيس للأمن المجتمعى،لافتاً تجاهل كل التوصيات التى أوصى بها بصفته ليلفت الى انه ادرك انه لا قيمة لهذا العمل الذي يقوم به لذا قرر الإستقالة و تحين الفرصة المناسبة لذلك فقدم إستقالته في تاريخ الأول من يوليو 2013 ، وبدا لافتاً تكرار الشاهد كلمة “لا أمل ” ثلاثة مرات لوصف خيبة أمله من النظام المعزول .