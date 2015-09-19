مدير مرور الإسكندرية يقود حملة مرورية ويحرر 1195 محضر ونش

قام اللواء عصمت الأشقر مدير إدارة المرور بمديرية أمن الإسكندرية، بحملة مرورية مكبرة لتفعيل قواعد قانون المرور وتحقيق الانضباط المرورى بالشوارع والميادين للحد من الحوادث حفاظًا على أرواح وأموال المواطنين.

وأسفرت الحملة التى شملت دوائر أقسام المدينة عن ضبط 6 سيارات بدون ترخيص، و12 سيارة لم تقم بتشميع حمولتها، وبلغ إجمالى حالات الونش 1195 حالة، وتحرر 31 مخالفة خط السير، و79 بدون رخصة قيادة وتسيير، و9 السير فى الممنوع، بالإضافة إلى 59 انتهاء رخصة قيادة وتسيير، و24 أمن ومتانة.

كما تم تحرير محاضر لـ11 سيارة للوقوف فى الممنوع وإزالة 35 موقفا عشوائيا، وضبط 9 سيارات بدون لوحات، و 24 وضع ملصقات، و 12بدون خوذة، و28 زجاج ملون، وتم سحب رخص 610 لشخص مخالف.

وتم تحرير محاضر لعدد 23 سيارة ميكروباص تزيد الأجرة المحددة، و 13عدم صلاحية الأنوار، و16 التحميل خارج الموقف، و512 مخالفات نموذج 125، و11 عدم صلاحية الإطارت، و8 مخالفات الموازين، و28 حزام الامان ، و31 استخدام محمول، و32 مخالفة شروط التراخيص، و6حجز السيارات، كما تم حجز 6 مركبات توك توك .

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