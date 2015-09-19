"تعليم سوهاج" تشدد على حظر الدعاية الانتخابية فى المدارس

أكدت سنية عز الدين وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن الدعاية الانتخابية فى المدارس محظورة تمامًا، مشيرة إلى أنها شددت على مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس بمنع الدعاية الانتخابية.

وأضافت وكيل مديرية التربية والتعليم، أن المديرية تستعد حاليا لاستقبال العام الدراسى الجديد من خلال وضع خطة مع الوحدات المحلية بجميع المراكز بشأن نظافة أسوار المدارس وإزالة المخلفات، وكذلك خطة أخرى مع مديرية الأمن لتكثيف التواجد الأمنى حول مجمعات المدارس، مشيرة إلى أنه ستدخل الخدمة هذا العام 16 مدرسة جديدة على مستوى مراكز المحافظة .

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