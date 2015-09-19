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نقيب صيادلة الإسكندرية يبحث مشاكل الأعضاء بمستشفى أبوقير العام

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نقيب صيادلة الإسكندرية يبحث مشاكل الأعضاء بمستشفى أبوقير العام نقيب صيادلة الإسكندرية يبحث مشاكل الأعضاء بمستشفى أبوقير العام
بحث الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب الصيادلة الإسكندرية، مشاكل الصيادلة بمستشفى أبو قير العام، على مدار ثلاثة أيام متتالية بالتعاون مع الدكتورة ياسمين شاهين رئيس لجنة الصيدلى الحكومى والدكتور هالة يوسف مديرة عام المستشفى.

وناقش الاجتماع أولوية أمن الصيادلة بالمستشفى والاحترام المتبادل بين الإدارة والصيادلة، ووضع تأمين الصيادلة من خلال المستشار القانونى بالنقابة مع الإدارة القانونية بالمستشفى فى حسم وضع شركة الأمن، لتحسين أدائها أو استبدالها بعد الكثير من الملاحظات السلبية عليها من قبل نقيب الصيادلة وما يواجهه الصيادلة من اعتداءات لفظية من بعض المترددين على المستشفى.

وتتواصل لجنة الصيدلى الحكومى بالنقابة فى توفير بعض الاحتياجات التقنية بالمستشفى بالتعاون مع الصيدلى الأول وصيادلة النفقة والخارجى والصيدلية الداخلية بالمستشفى.

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مصر 365