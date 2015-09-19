تشكيل #في_القمة - مدرب حراس المنتخب يختار لـ في الجول: من يحرس مرمى الزمالك أمام الأهلي

أحمد الشناوي أم محمود جنش؟ من الأفضل لحراسة مرمى الزمالك أمام الأهلي؟ سؤال من FilGoal.com أجاب عليه أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر.

الزمالك تأهل على حساب سموحة ومحمد يوسف والأهلي عبر عقبة بتروجيت وأحمد حسن.

واستعدادا لمباراة القمة يقدم FilGoal.com سلسلة موضوعات (تشكيل #في_القمة) عن التشكيل الأفضل للأهلي أمام الزمالك؟ ومن هم أفضل 11 لاعب للزمالك لمواجهة الأهلي؟

واختص FilGoal.com أحمد ناجي حول من يقف في حراسة مرمى الزمالك أمام الأهلي.

وقال ناجي: "إذ كنت أنا المسؤول فسأجعل محمود جنش أساسيا أمام الأهلي".

وعن سبب ذلك أوضح مدرب حراس مرمى الأهلي الأسبق لـFilGoal.com قائلا: "مباريات الكأس دائما من الأفضل أن تكون للحارس الثاني في الفريق وهو ما يحدث دائما في أوروبا. وأنا أٌفُضل ذلك أيضا".