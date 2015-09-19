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تشكيل #في_القمة - مدرب حراس المنتخب يختار لـ في الجول: من يحرس مرمى الزمالك أمام الأهلي

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تشكيل #في_القمة - مدرب حراس المنتخب يختار لـ في الجول: من يحرس مرمى الزمالك أمام الأهلي تشكيل #في_القمة - مدرب حراس المنتخب يختار لـ في الجول: من يحرس مرمى الزمالك أمام الأهلي

أحمد الشناوي أم محمود جنش؟ من الأفضل لحراسة مرمى الزمالك أمام الأهلي؟ سؤال من FilGoal.com أجاب عليه أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب .

الزمالك تأهل على حساب سموحة ومحمد يوسف والأهلي عبر عقبة بتروجيت وأحمد حسن.

واستعدادا لمباراة القمة يقدم FilGoal.com سلسلة موضوعات (تشكيل #في_القمة) عن التشكيل الأفضل للأهلي أمام الزمالك؟ ومن هم أفضل 11 لاعب للزمالك لمواجهة الأهلي؟

واختص FilGoal.com أحمد ناجي حول من يقف في حراسة مرمى الزمالك أمام الأهلي.

وقال ناجي: "إذ كنت أنا المسؤول فسأجعل محمود جنش أساسيا أمام الأهلي".

وعن سبب ذلك أوضح مدرب حراس مرمى الأهلي الأسبق لـFilGoal.com قائلا: "مباريات الكأس دائما من الأفضل أن تكون للحارس الثاني في الفريق وهو ما يحدث دائما في أوروبا. وأنا أٌفُضل ذلك أيضا".

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فيديو اليوم السابع

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