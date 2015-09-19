الغربية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى المبارك

رفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة ومديريات الخدمات، لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين فى مختلف قطاعات الخدمات والتموين خلال أيام العيد، والعمل على حلها فورا.

وأصدر سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، تعليماته لكافة قطاعات ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة، بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمى والتنسيق بين كافة القطاعات لتوفير مختلف السلع الغذائية، والاستهلاكية وبكميات مناسبة وتكثيف حملات مراقبة الأسواق.

كما أصدر تعليماته لرؤساء المدن والأحياء ومديرية التموين بالتنسيق مع القوات المسلحة بضرورة توفير اللحوم بالمنافذ، وبيعها بأسعار مخفضة والتفتيش الدورى على السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة، لضمان سلامتها صحيا وتوافرها ومطابقتها للمواصفات، ومراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع وعرض وإنتاج اللحوم سواء البلدية الطازجة أو المجمدة أو المصنعة وضمان سلامتها.

وأصدر المحافظ تعليماته بإعداد خطة مرورية لتنظيم حركة المرور فى الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن المحافظة لضمان انسياب الحركة المرورية خلال فترة أجازة العيد وعدم حدوث اختناقات وتكثيف الحملات المرورية بمناطق " الحدائق العامة والملاهى والمتنزهات وكورنيش النيل "بمدن زفتى وكفر الزيات وبسيون، وتكثيف الحملات الأمنية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وكذا حملات لشرطة المسطحات المائية على ضفاف النيل بكفر الزيات وزفتى وتكثيف ورديات العمل بقطاعات خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وأجهزة النظافة العامة بالشوارع طوال 24 ساعة خلال فترة إجازة العيد وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة والمارة وتخصيص أماكن لعبور المشاة بالشوارع الرئيسية بالمدن.