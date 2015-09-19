أخبار عاجلة

«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الحكومة: لا نملك عصا سحرية.. واخترت الوزراء على أساس النزاهة والكفاءة

Google+ Print
رئيس الحكومة: لا نملك عصا سحرية.. واخترت الوزراء على أساس النزاهة والكفاءة رئيس الحكومة: لا نملك عصا سحرية.. واخترت الوزراء على أساس النزاهة والكفاءة
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الجديدة تعليقا على سد النهضة "أهم حاجة حصة فى المياه وألا يتأثر الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن اختياره للوزراء جاء على أسس الكفاءة والنزاهة والعمل والسرعة فى الأداء، خاصة أن مصر فى مرحلة حرجة.

وأكد أن الحكومة لا تملك عصا سريعة والحلول تحتاج وقتا فى عدد من الأزمات والمشاكل، موضحا أن الاقتصاد المصرى يحتاج لموازنة عامة قوية وطويل، وهناك عجز فى الموازنة وعلينا التعامل مع مشاكلنا القائمة.

وأشار إلى أن التواصل مع المواطن المصرى هام للغاية، ولكن التواصل ممكن أن يكون اتخاذ الإجراءات التى تحقق المصلحة للمواطن المصرى.

- مختار جمعة يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للأوقاف
>

- غادة والى تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى وزيرة للتضامن
>

- المستشار نبيل صادق يؤدى اليمين أمام الرئيس السيسى نائبا عاما
>

- حسام مغازى يؤدى اليمين الدستورى أمام السيسى وزيرا للرى
>

- سحر نصر تؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرة للتعاون الدولى
>

- صدقى صبحى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للدفاع
>

- مجدى عبد الغفار يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا لداخلية
>

- سامح شكرى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للخارجية
>

-عصام فايد يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للزراعة
>

-محمد العصار يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للإنتاج الحربى
>

- الهلالى الشربينى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للتعليم
>

- طارق الملا يؤدى اليمين أمام الرئيس وزيرا للبترول
>

- جمال سرور يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى وزيرا للقوى العاملة
>

- مجدى العجاتى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للشئون القانونية
>

- أحمد زكى بدر يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للتنمية المحلية
>

- هشام زعزوع يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للسياحة
>

- ياسر القاضى للاتصالات وسعد الجيوشى للنقل وأشرف الشيحى للتعليم العالى
>

- طارق قابيل يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للتجارة والصناعة
>

- حلمى النمنم يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للثقافة
>

- شريف إسماعيل يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى رئيسا للوزراء
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً