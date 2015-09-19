رئيس الحكومة: لا نملك عصا سحرية.. واخترت الوزراء على أساس النزاهة والكفاءة

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة الجديدة تعليقا على سد النهضة "أهم حاجة حصة مصر فى المياه وألا يتأثر الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن اختياره للوزراء جاء على أسس الكفاءة والنزاهة والعمل والسرعة فى الأداء، خاصة أن مصر فى مرحلة حرجة.

وأكد أن الحكومة لا تملك عصا سريعة والحلول تحتاج وقتا فى عدد من الأزمات والمشاكل، موضحا أن الاقتصاد المصرى يحتاج لموازنة عامة قوية وطويل، وهناك عجز فى الموازنة وعلينا التعامل مع مشاكلنا القائمة.

وأشار إلى أن التواصل مع المواطن المصرى هام للغاية، ولكن التواصل ممكن أن يكون اتخاذ الإجراءات التى تحقق المصلحة للمواطن المصرى.

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