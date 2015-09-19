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رئيس الوزراء: تكليف وزير التموين بضبط أسعار السلع الأساسية بالأسواق

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رئيس الوزراء: تكليف وزير التموين بضبط أسعار السلع الأساسية بالأسواق رئيس الوزراء: تكليف وزير التموين بضبط أسعار السلع الأساسية بالأسواق
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الجديد، إنه سيكلف وزير بضبط الأسعار وخاصة السلع التى تهم المواطن البسيط، لافتا إلى أنه بنهاية أكتوبر سيكون هناك إضافة من البترول للمشروعات والمصانع المتوقفة.

وأضاف رئيس الحكومة، خلال لقائه بمحررى مجلس الوزراء، أن هناك تواصلا فى العمل والرؤى فى الاستراتيجية ويختلف أسلوب التنفيذ، ونسعى لتحقيق ما هو مستهدف فى الموازنة العامة من معدل نمو.

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مصر 365

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