رئيس الوزراء: سنتصدى للفساد بكل حزم.. وأزمة البنزين مختلقة

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة الجديد، إن الفساد لا مكان له وسنقف بحزم أمام أى محاولات للفساد، لافتا فيما يتعلق بوجود أزمة بنزين "لا يوجد نقص فى البنزين، فالمواد البترولية حساسة للغاية من أى شائعات، والأمر كان مجرد زحام لمدة يومين فقط وسندفع كميات إضافية خلال فترة العيد ".

وأشار رئيس الوزراء -خلال لقائه بمحررى مجلس الوزراء- إلى أن الحكومة سوف تعمل على محورين، وسنعد برنامجا متكاملا للحكومة وسيعرض على مجلس الشعب، قائلا "سنعمل بما يرضى الله ونحن نخدم مصر وشعبها، والبقاء فى المنصب من عدمه لا نفكر فيه حاليا".

- مختار جمعة يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للأوقاف

>

- غادة والى تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى وزيرة للتضامن

>

- المستشار نبيل صادق يؤدى اليمين أمام الرئيس السيسى نائبا عاما

>

- حسام مغازى يؤدى اليمين الدستورى أمام السيسى وزيرا للرى

>

- سحر نصر تؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرة للتعاون الدولى

>

- صدقى صبحى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للدفاع

>

- مجدى عبد الغفار يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا لداخلية

>

- سامح شكرى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للخارجية

>

-عصام فايد يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للزراعة

>

-محمد العصار يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للإنتاج الحربى

>

- الهلالى الشربينى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للتعليم

>

- طارق الملا يؤدى اليمين أمام الرئيس وزيرا للبترول

>

- جمال سرور يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى وزيرا للقوى العاملة

>

- مجدى العجاتى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للشئون القانونية

>

- أحمد زكى بدر يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للتنمية المحلية

>

- هشام زعزوع يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للسياحة

>

- ياسر القاضى للاتصالات وسعد الجيوشى للنقل وأشرف الشيحى للتعليم العالى

>

- طارق قابيل يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للتجارة والصناعة

>

- حلمى النمنم يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للثقافة

>

- شريف إسماعيل يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى رئيسا للوزراء

>

>