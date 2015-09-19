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بلطجى يقتحم محطة مترو عزبة النخل ويسدد طعنة نافذة بمطواة لشرطى

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بلطجى يقتحم محطة مترو عزبة النخل ويسدد طعنة نافذة بمطواة لشرطى بلطجى يقتحم محطة مترو عزبة النخل ويسدد طعنة نافذة بمطواة لشرطى
سدد بلطجى طعنة لشرطى بمحطة مترو عزة النخل انتقاماً منه، لإرشاد الشرطى قوات الأمن عن المتهم لحيازته أسلحة بيضاء والتوقف بها أمام محطة المترو، وتم نقل المصاب للمستشفى وضبط المتهم وآخر كان برفقته.

تلقى قسم شرطة ثان مترو الأنفاق إخطاراً من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة عزبة النخل، بتعدى أحد الأشخاص على المجند عادل رسمى غبريال شنودة من قوة القسم والمعين خدمة منفذ دخول رصيف المرج بالمحطة.

انتقل ضباط الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين قيام أحد سائقى التوك توك وشهرته" كباكا " بالتعدى على المجند بسلاح أبيض وفر هارباً، انتقاماً من المجند لإرشاده عنه للخدمة الأمنية لحمله سلاحا أبيض ( مطواة ) أثناء تواجده خارج المحطة إلا أنه فر هارباً .

تم نقل المجند المصاب لمستشفى اليوم الواحد بالمرج، وأفاد التقرير الطبى إصابته بجرح غائر بالفخذ الأيسر وجرح سطحى بساعد اليد اليمنى.

وكلف اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات، إدارة البحث الجنائى بالإدارة بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم الهارب بالتنسيق مع قطاع أمن القاهرة .

تم القبض على المتهم، وتبين أنه "مبارك .ر" 19 سنة عامل " وشهرته "كباكا " ، و اعترف بارتكابه للجريمة ، بالاشتراك مع "محمد .م" 21 سنة عامل كاوتش " وشهرته " وزة " فتم ضبطه ، وتحرر المحضر رقم 56 أحوال قسم شرطة ثان المترو وجارى إرساله لقسم شرطة المطرية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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