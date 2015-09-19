غرف نوم ملونة بمفارش الأسرّة

تشكّل مفارش الأسرّة نقطة جذب رئيسة في ديكور غرف نوم الصغار كما الكبار، ما يستدعي اختيار ألوانها ونقوشها بعناية شديدة، وبما يتناسق والجو العام للغرف، بدون تجاوز أمر خامته.

"سيدتي. نت" يسأل المهندسة عائشة بنت خالد الدوسري، عن كيفية اختيار مفارش الأسرّة في غرف نوم الصغار كما الكبار.

تنصح مهندسة الديكور عائشة بنت خالد الدوسري باختيار أغطية الأسرّة ذات الألوان الفاتحة والنقوش المبهجة والمريحة للعين، على أن تكون صحية وذات جودة عالية. أمّا الوسائد الرئيسة فيستحسن أن تكون سهلة التنظيف. من جهة ثانية، لا تقنع مفارش الأسرّة المزخرفة بصورة مبالغ فيها، كتلك المزينة بأحجار الكريستال والخرز واللؤلؤ، أو تلك المشغولة من "الدانتيللا" الدوسري، فعلى الرغم من أنّها تقرّ بجمال إطلالة الأخيرة، إلا أنّها تعيب عليها البعد عن العملية والراحة في الاستخدام اليومي، لذا تحصرها بغرفة نوم العروس ولمدة قصيرة تالية لزواجها.

وتدعو الدوسري إلى الانطلاق في اختيار مفارش الأسرّة من القاعدة الرامية إلى أن الفخامة تكمن في البساطة، معلّقة أهمية على ضرورة تناغم هذه المفارش وطراز ديكور غرف نوم الكبار والصغار، على أن يستهل السؤال عن جودتها وراحتها عند التمدد على الأسرّة، قبل اختيار لونها وشكلها.

بالصور: ديكورات غرف جلوس خريفية

في الطراز الكلاسيكي

- ينسدل مفرش السرير على الأرض من خلال قطعة قماش مزركشة تسمى بــ"تنورة السرير"، أو "كشكشة السرير"، أو "الستارة"، بحيث تتمركز تحت المرتبة في الغالب على حافة السرير، علماً أن دورها تزييني بحت. ويفضل أن تصمّم "التنورة" من قماش الستارة عينه.

_ يتمّ اختيار وسادتين كبيرتي الحجم مطابقتين للتنورة، علماً أن مجموع عدد الوسائد الخارجية يسجّل ست أو ثماني وسادات، على أن تكون بأشكال وأحجام منوعة وأقمشة منوعة.

- لا تُغطّى قوائم السرير الخشبية الفخمة بالمفرش.

في الطراز العصريّ

_ يرتفع مفرش السرير عن المرتبة.

- تقلّ النقوش المتصلة بمفرش السرير العصري، وتحتل التصاميم المعدّة من أقمشة بألوان سادة الصدارة في هذا الطراز.

- يقتصر عدد الوسائد الخارجية على زوجين، أو أربع أزواج كحد أقصى.

في كلّ غرفة...

لاختيار الألوان المناسبة لمفارش أسرّة غرف نوم الكبار والصغار، تدعو الدوسري، إلى:

_ في غرف النوم الرئيسة: اختاري ألواناً فاتحةً للأغطية الداخليّة، على أن تكون مشغولة من القطن الناعم. أمّا للأغطية والوسائد الخارجية، فلتكن الألوان مغايرة، ومنسجمة وديكور الغرفة، مع البعد عن النقوش الكثيفة الصاخبة.

إن غرفة النوم الرئيسية ملاذ للراحة والاسترخاء، لذا يحلو الأزرق أو الأخضر لمفرش سريرها.

_ في غرفة نوم الأولاد والبنات: ادعي أطفالك إلى مشاركتك في خيار مفارش أسرّتهم، علماً أن مندرجات اللونين الزهري والليلكي، كما النقوش الناعمة، مناسبة لغرفة البنات. بدورها، تبدو مندرجات الأزرق والأصفر والبرتقالي الفاتح مثالية لغرفة نوم الأولاد.

_ في غرفة نوم المواليد: اعتمدي أي لون من ألوان "الباستيل" الفاتحة، كأصفر الليمون الحامض والزهري الفاتح والأزرق السماوي وأخضر التفاح لمفرش سرير المولود، مع السؤال عن النوع الصحي المضاد للبكتيريا، النوع الذي يسمح بدخول الهواء داخل نسيج الغطاء تفادياً للاختناق.

نسيج مفارش الأسرّة

تتعدّد صنوف نسيج مفارش الأسرّة، منها:

- نسيج مخلوط من صنوف القطن أو القطن و"البوليستر"، وخصوصاً في الملايات.

- نسيج من وبر الأوز أو البط أو أنواع أخرى من الريش يستخدم للتدفئة، وذلك عند جانب الحشو في المفارش واللُحُف. لكن، لا ينصح به للذين يعانون من الحساسية.

- الحشو المصنوع من القطن أو الصوف أو "البوليستر"، وكلّها أقل تكلفة وأسهل في الغسيل مقارنة بالوبر الطبيعي أو الريش، وتبدو الأفضل من ناحية التدفئة.

شاهدي أيضاً: