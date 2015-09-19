محافظ أسيوط:قاربنا على الانتهاء من أزمة الإشغالات بأحياء شرق وغرب المحافظة

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على رفع حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك على مستوى جميع القطاعات بالمحافظة مع تسيير حملات المتابعة والتموين والطب البيطرى والأحياء والمراكز لضبط حركة الأسواق ورفع الإشغالات.. جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظة بحضور رؤساء المراكز ووكلاء الوزارات ومديرى إدارات الديوان.

واستعرض المهندس ياسر الدسوقى فى بداية اجتماع مجلس المحافظة عرضا تسجيليا لما تم خلال الفترة الماضية من إزالة إشغالات بأحياء غرب وشرق مدينة أسيوط، حيث أكد أنه لن يتم التراخى فى هذا الموضوع حتى يتم القضاء على ظاهرة الإشغالات، مشيرا إلى قرب القضاء على الظاهرة نهائيا بمدينة أسيوط وأن المحافظة توفر الدعم اللازم لرؤساء الأحياء والمراكز لتحقيق رفع الإشغالات.

كما أعطى محافظ أسيوط تعليمات مشددة لجميع رؤساء المراكز والمدن باتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه أى إشغالات بالمراكز والمدن، مشيرا إلى أن التعدى على الشوارع تمنع حق المواطن، لافتا إلى أن أى رئيس مركز هو صاحب القرار داخل المركز وله مطلق الحرية فى التصرف فى أموره بالشكل الصحيح ووفقا للقانون.

كما قال المحافظ إنه لن يتم السماح لأى جزار التعدى على حرم الطريق خاصة الذين يريدون عمل شوادر خاصة أمام محلات الجزارة الخاصة بهم، مؤكدا أنه سيتم توفير كميات وفيرة من اللحوم خلال الفترة القادمة لمحاربة الغلاء المتزايد فى أسعار اللحوم.

كما ناقش المحافظ استعدادات مديرتى الصحة والطب البيطرى خلال العيد حيث أمر بتشكيل غرف عمليات 24 ساعة بهم فضلا عن جعل الإشراف على المجازر وشوادر اللحوم بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة مقسمة على فترتين.